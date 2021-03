NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Rio Preto decide implantar lockdown a partir desta terça-feira, 16

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Comitê de Enfrentamento ao coronavírus decidiu, em reunião de emergência neste domingo, 14, que Rio Preto terá lockdown para frear o avanço da Covid-19 na cidade. As medidas mais restritivas começam na terça-feira, 16. A informação foi confirmada ao Diário por diferentes fontes.

A reunião aconteceu no nono andar da Prefeitura de Rio Preto e envolveu o prefeito Edinho Araújo (MDB), o vice-prefeito Orlando Bolçone O Diário apurou que o lockdown em Rio Preto seguirá as mesmas diretrizes do que foi decretado em Araraquara.

O prefeito Edinho Araújo segue as bases jurídicas para formulação do decreto que colocará a cidade em uma fase ainda mais rígida do que a definida pelo Estado.

NOTA DA PREFEITURA

Em reunião de emergência no início da manhã deste domingo, dia 14 de março, o Comitê de Enfrentamento ao coronavírus apresentou ao

prefeito Edinho Araújo e autoridades da cidade, o agravamento da transmissão do vírus da Covid-19 e ocupação de leitos em Rio Preto, que

beira o colapso com uma ocupação média de 98%.

Ficou decidido ao final do encontro, por unanimidade, que a única possibilidade de conter o avanço do vírus é adotar um lockdown no município.

Diante de um alerta dos técnicos da necessidade de regionalizar as medidas, o prefeito Edinho Araújo irá se reunir, de forma virtual, nesta

segunda-feira, dia 15, com os prefeitos da região para sugerir que as ações possam ser seguidas pelas cidades vizinhas. A data de início do

lockdown será divulgada após a reunião.

O detalhamento das medidas, contidas no decreto, será decidido entre o Comitê e a Procuradoria Geral do Município de Rio Preto.

(Gabriel Vital – Diário da Região)