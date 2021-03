O prefeito Jorge Seba anunciou nesta segunda-feira (22/3) que Votuporanga terá um hospital de campanha para ampliar os atendimentos a pacientes que precisam de leitos com respirador para tratar da Covid-19. No último domingo, Seba esteve reunido com equipes da Secretaria da Saúde, da Santa Casa e com o deputado estadual Carlão Pignatari onde foram definidas as ações para implantação deste hospital de campanha.