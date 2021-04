Morador de Valentim Gentil de 39 anos morre vítima da COVID-19

O morador de Valentim Gentil, Edson Fernandes de Lima Cordeiro, faleceu hoje (31) aos 39 anos de idade, vítima da covid. Ele estava internado no Hospital de Base, em Rio Preto.

A morte precoce deixou familiares e amigos inconformados. O autônomo deixa também um vasto círculo de amizade na região. Inúmeras mensagens de conforto aos familiares são deixadas nas redes sociais.

O primo dele, Fábio Monteiro, deixou a seguinte mensagem no Facebook:

“…Perder alguém que amamos já não é fácil imagina perder e não ter a oportunidade de se despedir? Uma mãe receber a notícia que seu filho falecera e não ter se quer como dizer um adeus,imagina a dor de um filho que viu seu pai sair de casa a dias atrás e não o vê-lo mais com vida e também não poder prestar a última homenagem aos seu velando o seu corpo de forma merecida? E mais triste que tudo isso é ver pessoas que “AINDA” não estão levando todo esse caos a sério, pessoas morrendo todos os dias,e outras levando na brincadeira e brigando quando alguém pede para que ela use máscara. Estive com o meu primo a dias atrás (nós víamos todo fim de semana na casa de minha tia) hoje ele se foi vítima da maldita covid 19. Um rapaz querido por todos e novo,jamais imaginei que aquele seria o último fim de semana que nos veríamos. A dor de ter que dar adeus sem prestar uma última homenagem parte ainda mais os nossos corações. Que Deus dê forças aos pais,esposa e filho de meu primo,e que as pessoas levem mais a sério tudo isso que o mundo está passando. E a vc Edisinho o meu mais sincero abraço,estará para sempre em meu coração e em minha memória.

Descanse em paz,aqui neste plano a sua missão foi cumprida Edson Cordeiro”.

