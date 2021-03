Cai o índice de isolamento em Fernandópolis e Votuporanga

Fernandópolis e Votuporanga tiveram redução no percentual que mede o isolamento social. Dados apresentados pelo governo do Estado de São Paulo mostra que em Fernandópolis o índice é de 41%, uma piora com base em dados apresentados na segunda-feira, dia 15.

No domingo o isolamento na cidade foi de 51%, perdendo 10 pontos percentuais em apenas um dia, saindo da fase amarela para a laranja no mapa social de São Paulo.

Votuporanga registrou 42% de isolamento social neste dia 15. No dia anterior, o índice também era de 51%.

Já São José do Rio Preto, que havia registrado 47%, caiu ainda mais, ficando em 38%. Rio Preto e Araçatuba (37%) estão classificados em situação critica. O melhor índice de isolamento no noroeste paulista é o de Mirassol com 48%.

O menor índice de isolamento em todo o Estado é da cidade de São Joaquim da Barra, na região de Ribeirão Preto com 63%. Já o pior é de Jundiaí com 34%.

NOTA

O SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo) é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, através da ABR (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para que o Estado possa consultar informações agregadas e anônimas sobre deslocamento nos municípios paulistas mapeados.