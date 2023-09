PERDA: Votuporanga perde o advogado Éder Antonio Balduíno

NOTA DE FALECIMENTO

Com extremo pesar, a 66ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil SP) comunica o falecimento do advogado votuporanguense ÉDER ANTONIO BALDUINO.

O velório está acontecendo no Cemitério Jardim das Flores e o sepultamento será no mesmo local às 16 horas.

Expressamos nossos mais sinceros pêsames e solidariedade aos familiares e amigos em luto.

(66ª Subseção de Votuporanga).