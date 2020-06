Hospital de Base monta terceira UTI para atender pacientes com Covid-19

Serão mais 20 leitos, localizados no quinto andar do hospital.

Está prevista para ficar pronta na próxima segunda-feira (22), a terceira ala de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus do Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, instalada no quinto andar da instituição. Serão mais 20 leitos dedicados aos pacientes de Covid-19.

No total, o HB tem 117 leitos de UTI para coronavírus, já credenciados pelo governo do Estado, e cerca de 300 de enfermaria. Nem todos estão em funcionamento ainda, mas estão sendo montados conforme a necessidade. As outras duas UTI estão localizadas no sétimo andar e a enfermaria está no Bloco C, anexo ao hospital.

O HB atende Rio Preto e outras cerca de cem cidades da região, uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. O número de internados com coronavírus, entre casos confirmados e suspeitos, vem crescendo diariamente. Nesta sexta-feira, 19, havia 61 pessoas com a doença confirmada na instituição, sendo 31 em UTI e 30 em enfermaria, além de 42 com suspeita de coronavírus. É preciso separar os pacientes já em tratamento de Covid-19 daqueles que ainda estão em investigação e cada cama de cada setor deve ficar a uma distância mínima de dois metros da outra.

Suzana Lobo, chefe do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Base e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), diz que diariamente são convocados novos profissionais. Em uma situação como a atual, a quantidade de leitos não é a única preocupação. “Tem que ter ventilador e tem que ter equipe: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, ou seja, até onde a gente vai conseguir colocar pessoas especializadas? Pode chegar um ponto que a capacidade de aumentar vai ficar prejudicada. A equipe treinada é necessária, porque é um doente muito complexo”, pontua.

O diretor-executivo da Funfarme, Jorge Fares, teve coronavírus diagnosticado nesta semana. Ele, que tem 65 anos, está em isolamento domiciliar e todos com quem o médico teve contato estão sendo monitorados.

Na Santa Casa, o número de pacientes internados também está crescendo. Nesta sexta-feira, havia 38 com Covid-19 confirmada, sendo 19 em enfermaria e 19 em UTI, além de 23 com suspeita da doença.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Millena Grigoleti