O ato atendeu às determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras. Estiveram presentes o Prefeito João Dado; o Secretário da Pasta, Thiago Augusto Francisco; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Procurador Geral do Município, Douglas Lisboa; a Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Daniela Tavares; o Presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e região, Flávio Curti; o presidente da AIRVO (Associação Industrial da Região de Votuporanga), Eduardo Vidigal Costa; o tesoureiro geral da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Valdeci Merlotti; Danielle Pierini, representante do Senac; secretários municipais, contadores e entidades assistenciais.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Procurador Geral do Município, Douglas Lisboa, a arrecadação até o momento foi baixa devido à pandemia. “Entendemos que foi um ano difícil, mas acreditamos que é possível e dá tempo de aumentar a arrecadação, por meio de um trabalho árduo, para fazer a diferença na vida dos beneficiados da campanha e atendendo aos anseios sociais”.

O Presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e região, Flávio Curti, explicou que “temos que ser multiplicadores da Campanha para atingir mais pessoas e conquistar as destinações. Nosso trabalho tem que ser intensificado para que a gente consiga, até o fim de dezembro, fazer destinação para a Campanha. Pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido, com a declaração feita no modelo completo. Pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto devido, com a declaração feita pelo lucro real”.

O Prefeito João Dado afirmou que “a recomendação é para que as pessoas entrem no Portal da Prefeitura, clique no link que deseja fazer a sua destinação e preencher os campos com os dados. Depois, será gerado o boleto para realizar a destinação para os Fundos, que repassarão para as entidades assistências que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social no Município. Esse é um gesto de solidariedade para com os munícipes votuporanguenses”.

Sobre a Campanha

A Campanha Leão Amigo é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e também do idoso de Votuporanga em que qualquer cidadão ou empresa que declara o Imposto de Renda pode destinar, sem custo adicional, percentuais deste imposto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. A campanha é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso, com apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e do Conselho Regional dos Contabilistas.

O montante arrecadado com as destinações é repassado através de convênio firmado entre o Poder Público e as entidades assistenciais que realizam vários serviços em prol da população, sendo que quanto maior for a destinação, maior será o repasse. O contribuinte que destinar parte do imposto receberá o valor de volta na sua restituição.

Mais informações sobre como destinar recursos à campanha podem ser obtidas no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e também nos escritórios de contabilidade e instituições parceiras. O telefone da Secretaria de Assistência Social para esclarecimento de dúvidas é 3426-2600.