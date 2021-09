Lucas do Valle morre no dia em que completaria 30 anos

O empresário Lucas do Valle teve morte cerebral confirmada, no fim da noite desta sexta-feira (17), pela equipe médica do Hospital São Paulo. Já a morte do empresário foi confirmada na madrugada deste sábado (18), dia em que Lucas completaria 30 anos. O velório será no cemitario da Paz, na rua Dr Luiz Migliano, Jardim Vazani, em São Paulo, capital.

A confirmação da morte ao público veio por meio das redes sociais. Alessandra do Valle (@alessandra_dovalle), mãe do empresário postou uma homenagem e uma despedida do filho. “Meu captain obrigado por tantos ensinamentos! Que honra ser sua mãe! Deus está te recebendo de braços abertos! Vc viveu intensamente cada segundo da sua vida! Vai em paz minha luz!Sua mãe te ama incondicionalmente! Vamos aplaudir nosso menino de ouro! Seu legado será de frutos lindos!”.

O ex-colega de trabalho, Jean Carlos Firmino, coordenador da Tv Oferta, programa exibido no SBT Interior, onde Lucas trabalhou por oito anos, conversou com a família nas primeiras horas da manhã deste sábado (18). “Estamos profundamente tristes e abalados com o que aconteceu com o Lucas, trabalhamos por cinco anos juntos, ele era um cara espetacular, energia pra cima, sempre procurando ajudar as pessoas, só tenho a agradecer pelo que fez por mim e pelo que continuou fazendo mesmo depois de se mudar para a capital, somos amigos e sei que ele será muito bem acolhido por Deus, ser humano sensacional”, lamentou.

Lucas do Valle, ficou internado em estado grave da UTI do Hospital São Paulo, desde a última quarta-feira (15) depois de levar um tiro na cabeça durante um assalto em São Paulo (SP). As Polícias Militar e Civil de SP trabalham no caso e tentam prender os criminosos. Até o momento um suspeito de ter participado do assalto foi identificado.

Crime

Lucas do Valle, foi baleado na cabeça durante um assalto. A Polícia de SP trabalha para tentar identificar e prender os dois homens envolvidos no assalto do empresário Lucas do Valle. Câmeras de segurança próximas a Heliópolis, na zona sul de São Paulo, revelaram o rosto de um dos suspeitos de assaltar e atirar na cabeça do empresário e neto de Luciano do Valle. O crime foi na manhã desta quarta-feira (15).

Nas imagens obtidas pela polícia, um dos suspeitos aparece caminhando pela calçada, guardando no bolso o celular que seria da vítima. Em outras imagens, pouco antes do crime, mostram dois homens que chegam de moto ao local, uma quadra esportiva no bairro Ipiranga, onde Lucas gravaria trabalhos em vídeo. As imagens que já estão nas mãos da Polícia Civil, mostram também que durante a ação dos badidos, um deles ficou na esquina, aguardando na motoe o outro aborda Lucas, após o outro assaltante disparar, o piloto da moto fugiu do local. O atirador foge com o carro de Lucas que é abandonando próximo à comunidade de Heliópolis, a dois quilômetros do local do crime.

Ainda não se sabe se Lucas reagiu ao roubo. Ninguém viu o roubo. Algumas testemunhas, que estavam dentro da quadra esportiva, somente ouviram a discussão e, depois, também escutaram um único disparo.

O carro de Lucas e um capacete esquecido pelo assaltante no automóvel foram periciados, e a polícia continua na busca pelos responsáveis pelo crime.

Lucas do Valle trabalhou como diretor comercial do SBT Interior por oito anos.