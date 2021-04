Saev conclui desobstrução de emissário de esgoto na região norte

Cerca de 200 metros de tubulação estavam obstruídos com diversos materiais, inclusive tronco de árvore; em alguns trechos do emissário, por exemplo, a vazão não passava de 10%

A Saev Ambiental – Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga concluiu o trabalho de desobstrução de cerca de 200 metros do emissário de esgoto localizado próximo ao Córrego Marinheirinho, na região norte. Desta forma, o problema de mau cheiro relatado pelos moradores daquela área foi solucionado.

“Foi uma rápida ação da nossa autarquia responsável por cuidar da rede de água, esgoto e meio ambiente, que em apenas oito dias conseguiu concluir o trabalho e restabelecer o bom funcionamento do emissário”, disse o prefeito Jorge Seba, em visita ao local na manhã desta terça-feira (20/4).

Segundo o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, a obra realizada gerou economia aos cofres públicos. “Optamos por desobstruir o emissário, ao invés de substituir, que seria uma obra mais invasiva. Contratamos uma empresa que tem um maquinário especializado de hidrojateamento. Desta forma, conseguimos economizar cerca de R$ 300 mil e solucionar o problema através da desobstrução.”

Na última semana, chegou ao conhecimento da Autarquia que o emissário de esgoto havia rompido, no entanto, as equipes se depararam com outra situação ao iniciar o trabalho. Cerca de 200 metros da tubulação estavam obstruídos com diversos materiais, inclusive tronco de árvore. Em alguns trechos do emissário, por exemplo, a vazão não passava de 10%.