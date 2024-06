Prefeitura em parceria com Senac disponibiliza 25 vagas para Curso de Costureiro

Inscrições devem ser realizadas a partir desta quarta-feira no CTMO

Mais uma oportunidade para quem deseja desenvolver uma nova habilidade ou aperfeiçoar os conhecimentos na área da costura. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, disponibiliza 25 vagas gratuitas para o Curso de Costureiro.

As inscrições devem ser realizadas na unidade do CTMO, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº 4497 no Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso, das 9h às 15h, a partir desta quarta-feira (26/6), seguindo até o dia 3 de julho. A matrícula será efetivada mediante apresentação de documentos de identificação pessoal como RG e CPF.

As vagas são para pessoas com idade a partir de 16 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental II. O início do curso está previsto para 16 de julho e irá até 12 de dezembro, com carga horária de 212h, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17)3406-1488, ramal 29 ou (17) 3426-6701.