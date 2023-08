Prefeitura de Votuporanag e Instituto Federal divulgam cursos de extensão gratuitos

Inscrições estão abertas e seguem até o dia 18 de agosto, via preenchimento de formulário on-line

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Câmpus Votuporanga, divulga sete cursos de extensão gratuitos.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 18 de agosto e devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário on-line no link https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/fic/3411-cex-2023-2.html . O candidato deverá escolher um curso entre os listados, preencher todos os dados e gerar o formulário, que deverá ser impresso, assinado e, juntamente da respectiva documentação, entregue no IFSP. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta, das 7h às 19h.

Cursos ofertados

Geografia para o ENEM – Módulo I

Com carga horária de 32h, tem como objetivo preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e demais vestibulares. Serão disponibilizadas 40 vagas para estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio e público em geral com o Ensino Médio completo. As aulas estão programadas para às terças-feiras, das 19h às 22h, previstas para ocorrer de 22 de agosto a 31 de outubro, no IFSP Câmpus Votuporanga, sala F103.

Informática Básica

Com carga horária de 40h, tem o intuito de atender as pessoas que necessitam de um curso básico na área de Informática, colaborando com a inclusão digital de cidadãos que não tiveram a oportunidade de frequentar um curso com este objetivo. Serão disponibilizadas 20 vagas para pessoas da comunidade que tenham entre 16 e 60 anos de idade. As aulas serão às quartas-feiras, das 19h às 22h, previstas para ocorrer de 23 de agosto a 29 de novembro, no IFSP Câmpus Votuporanga, sala D010.

NR – 10 Práticas de Segurança em Instalações Elétricas

Com carga horária de 40h, com o objetivo de capacitar quanto às práticas de segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade, especialmente quanto a preservação da saúde no que se refere a segurança do trabalho. Serão disponibilizadas 40 vagas para pessoas com o Ensino Fundamental completo, a partir de 18 anos. As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 21h45, previstas para ocorrer de 22 de agosto a 28 de novembro, no IFSP Câmpus Votuporanga, sala E002.

Oficina de argumentação e redação

Com carga horária de 40h, com a finalidade de capacitar os alunos quanto à produção textual, visto que possui grande peso nos vestibulares e processos seletivos de modo geral. Serão ofertadas 40 vagas para alunos do 3º ano do Ensino Médio das redes federal e estadual. As aulas serão às segundas-feiras, das 15h30 às 17h30 (e nas quartas-feiras, de 4, 11 e 18/10, das 14h às 16h), previstas para ocorrer de 21 de agosto a 11 de dezembro, no IFSP Câmpus Votuporanga, sala E002.

Olhar poético em Fotografia

Com carga horária de 22h, tem o intuito de apresentar técnicas de composição artística na fotografia e aperfeiçoar os alunos com conteúdos práticos e teóricos para que sejam capazes de seguir a carreira fotográfica.

Serão oferecidas 30 vagas para pessoas com Ensino Fundamental completo. É necessário que os alunos possuam celular com câmera ou câmeras digital/analógica fotográfica. As aulas serão às quartas-feiras, das 13h30 às 15h30, previstas para ocorrer de 23 de agosto a 8 de novembro, no IFSP Câmpus Votuporanga, sala E012.

Tornearia Mecânica Convencional

Com carga horária de 72h, tem o intuito de capacitar os alunos para produção de peças em tornos convencionais. Serão disponibilizadas 10 vagas para o público com idade a partir de 18 anos e com Ensino Fundamental completo. As aulas estão previstas para às terças-feiras, das 19h às 22h35, previstas para ocorrer de 22 de agosto a 19 de dezembro, no

IFSP Câampus Votuporanga, sala G003.

Introdução ao Autocad 2d e 3d

Com carga horária de 40h, tem o intuito de fornecer princípios básicos sobre o uso e aplicação do software no que se refere às atividades executadas para criação, modificação e dimensionamento de objetos bidimensionais, assim como criação e modificação de sólidos de peças mecânicas para profissionais e estudantes envolvidos nas diversas áreas de projetos mecânicos e afins. Serão ofertadas 20 vagas para profissionais e estudantes envolvidos na área. As aulas serão às quintas-feiras, das 19h às 22h, previstas para ocorrer de 24 de agosto a 7 de dezembro, no IFSP Câmpus Votuporanga, sala F102.

Todos os cursos serão no IFSP, localizado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon. O telefone para mais informações é o (17) 3426-6998 ou (17)3406-1488, ramal 29.