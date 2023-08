Enfermeiro é achado morto com sinais de violência perto de oferenda

O corpo de um enfermeiro foi encontrado com sinais de espancamento em um canavial, na última quinta-feira (10), em Orindiúva, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, uma oferenda semelhante às usadas em rituais para o manejo de forças sobrenaturais foi encontrada perto da vítima, que estava vestida apenas com cueca e camiseta.

Segundo informações da delegacia Seccional de São José do Rio Preto (SP), Silvano da Silva Carvalho, que tinha o nome social de Baixus Bitencourt e o apelido de “baixinho”, trabalhava em Paulo de Faria (SP).

A vítima, ainda de acordo com a polícia, estava desaparecida. Familiares perceberam a mudança de comportamento do enfermeiro e procuraram a polícia, relatando que ele estava namorando um jovem de 20 anos. Antes disso, a irmã da vítima ligou para o rapaz, que disse que não via o companheiro há algum tempo e que não sabia onde ele estava.

Logo após registrar um boletim de ocorrência, a irmã teve informações de que o carro de Silvano havia sido encontrado em uma mata e voltou para a delegacia. Os policiais civis iniciaram as buscas e encontraram o automóvel trancado no canavial localizado na vicinal de uma usina.

Após buscas, o corpo de Silvano foi encontrado com sinais de três pancadas violentas na cabeça, uma delas chegou a quebrar o crânio.

A perícia colheu o material biológico semelhante a sangue que foi encontrado no veículo e enviará para análise. Impressões digitais também foram coletadas. O celular da vítima não foi encontrado.

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar o caso e pessoas relacionadas ao enfermeiro serão chamadas para prestar depoimento. SBT Interior