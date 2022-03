Prefeitura e Sest Senat oferecem capacitação profissional gratuita na área de Segurança do Trabalho

São 90 vagas distribuídas em cinco cursos; inscrições iniciam dia 21 deste mês

Em parceria inédita firmada entre Prefeitura de Votuporanga e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), instituto do Sistema S, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferecerá cinco cursos profissionais gratuitos a interessados, com idade mínima a partir de 18 anos, que desejam se capacitar e qualificar na área de segurança do trabalho, equipamentos, máquinas e também Normas Regulamentadoras (NR). Cada curso, que será realizado no Sest Senat, terá período de matrícula e aulas ministradas em dias e horários específicos; primeira turma terá início de inscrições a partir do dia 21 de março e será para o curso “Básico para Operador de Empilhadeira”.

Os cursos oferecidos, que juntos totalizam 90 vagas, são: Básico para Operador de Empilhadeira; Capacitação para Frentistas; NR 35 Segurança no Trabalho em Altura; NR 20 Básico Classe III e Operador de Guindaste Articulado Hidráulico.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade do Sest Senat, localizada na rua Copacabana, nº 4.722 (Parque Santa Felícia), de segunda a quinta-feira das 7h às 18h30; às sextas-feiras, das 7h às 17h30; e aos sábados, a partir das 7h até às 11h30. É necessário apresentação de documento oficial com foto e também da Carteira Nacional de Habilitação, para o curso que assim o exigir.

Curso Básico para Operador de Empilhadeira

A capacitação ocorrerá mediante duas turmas, sendo 9 vagas disponíveis cada, das 9h às 18h e carga horária de 16 horas/aula por turma. Interessados, no ato da matrícula, devem apresentar documentos pessoais e CNH, além de terem Ensino Fundamental Incompleto.

Turma 1: período de inscrição será de 21 de março a 01 de abril e as aulas ocorrerão nos dias 04 e 06 de abril.

Turma 2: período de inscrição será de 21 de março a 08 de abril e as aulas ocorrerão nos dias 11 e 13 de abril.

Capacitação para Frentistas

Será realizada, das 18h30 às 22h, em turma única com disponibilidade de 18 vagas e carga horária de 8 horas/aula. Como requisito, é necessário que os interessados possuam Ensino Fundamental Incompleto.

Turma única: período de inscrição será de 21 de março a 01 de abril e as aulas ocorrerão nos dias 05 e 07 de abril.

Curso NR 35 – Segurança no Trabalho em Altura

Contará com duas turmas, sendo 9 vagas disponíveis cada. A primeira turma ocorrerá das 9h às 18h e a segunda, das 18h às 22h e carga horária de 8 horas/aula cada. Como requisito, é necessário que os interessados possuam Ensino Fundamental Incompleto.

Turma 1: período de inscrição será de 25 de abril a 13 de maio e as aulas ocorrerão no dia 16 de maio.

Turma 2: período de inscrição será de 02 a 20 de maio e as aulas ocorrerão nos dias 23 e 25 de maio.

Curso NR 20 – Básico Classe III

A capacitação ocorrerá mediante duas turmas, sendo 9 vagas disponíveis cada, com um grupo sendo das 9h às 18h e um outro das 18h às 22h e carga horária de 8 horas/aula por turma. Requisito básico para quem for se inscrever é que tenha o Ensino Fundamental Incompleto.

Turma 1: período de inscrição será de 25 de abril a 16 de maio e as aulas ocorrerão no dia 18 de maio.

Turma 2: período de inscrição será de 02 a 20 de maio e as aulas ocorrerão nos dias 24 e 26 de maio.

Curso Operador de Guindaste Articulado Hidráulico

O curso possui duas turmas com a disponibilidade de 9 vagas cada, ambos com realização das 9h às 18h e carga horária de 20 horas/aula por competência. Interessados, no ato da matrícula, devem apresentar documentos pessoais e CNH categoria C.

Turma 1: período de inscrição será de 18 de maio a 03 de junho e as aulas ocorrerão nos dias 06, 07 e 08 de junho.

Turma 2: período de inscrição será de 06 de junho a 24 de junho e as aulas ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 de junho.

Para dúvidas e mais informações, o telefone do Sest Senat é o (17) 3426-6750 e o da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o (17) 3406-1488 – ramal 29.