Prefeitura e Sebrae lançam programa “Alimentação fora do lar”

De acordo com a Gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueroa, “as atividades oferecidas estarão concentradas em conteúdos de gestão, como finanças, marketing e vendas, destinadas a aumentar a receita, reduzir os custos operacionais e inovar para crescer, garantindo longevidade aos empreendedores”.

Para o Prefeito João Dado, a vida moderna, as novas oportunidades de emprego, as necessidades de buscar Educação de qualidade, transformaram e fizeram crescer o mercado da alimentação fora do lar. “Nosso Governo tem se preocupado sobremaneira com a Educação Profissional e o incentivo ao empreendedorismo, razão pela qual fechamos esta parceria com o Sebrae-SP, que tem expertise na formação e preparação dos empreendedores”.

Poderão participar do programa, os MEIs nos segmentos de serviços e comércio de alimentação, com endereço da empresa no Município de Votuporanga. O interlocutor do programa será a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, através do CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”.

O titular da Secretaria, Flávio Piacenti Junior, informa que “a atividade será gratuita, porém são apenas 22 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada, com o período de inscrições começando no dia 17 e encerrando, impreterivelmente, no dia 28 de fevereiro”.

Para se inscrever, é necessário que o interessado compareça pessoalmente ao Sebrae-SP, das 9h às 17h, na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, nº 5.137, para assinar o Termo de Adesão. Após a inscrição de número 22, será criada uma lista de espera, também por ordem de chegada, para o caso de alguma desistência.

Gilvanda Figueroa reforça que “não serão aceitas, em hipótese nenhuma, reservas por telefone e nem por terceiros, pois apenas o empresário poderá fazer sua inscrição, por tratar-se de MEI”, completando que “no momento da inscrição o empresário receberá todas as explicações sobre o conteúdo e duração das capacitações, bem como os resultados esperados para sua empresa, cronograma e horários das atividades”.