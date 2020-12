Prefeitura distribuiu cerca de 120 toneladas de alimentos no kit de alimentação escolar em 2020

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Transparência e responsabilidade são os principais objetivos da atual gestão da Prefeitura de Valentim Gentil. Em 2020, em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, onde as aulas presenciais foram suspensas, a administração municipal se empenhou em manter o bem-estar das crianças, oferecendo o kit de alimentação escolar.

Em nove meses, os alunos matriculados na rede municipal de ensino receberam o kit mensal, que continha produtos básicos da alimentação e o quinzenal com proteína e hortifruti. No período, as crianças que se cadastraram para a retirada dos produtos, receberam 9 kits mensais e 16 quinzenais, segundo a Secretaria de Educação.

No total, foram distribuídos aos alunos cadastrados aproximadamente 120 toneladas de alimentos, entre arroz, feijão, óleo, macarrão, pacotes de bolacha Waffer, leite, danone, proteínas como carne moída bovina, carne de tirinha bovina, frango, nuggets de frango, hambúrguer, carne suína, pães e uma grande variedade de frutas, verduras e legumes, como banana, maçã, goiaba, pêra, melancia, melão, mamão, laranja, morango, abacaxi, beterraba, milho verde, abóbora cabotiã, tomate, pepino, cenoura, batata, repolho, brócolis, alface, couve, almeirão e rúcula.

Ainda segundo a Secretaria de Educação todos os produtos oferecidos nos kits fazem parte do cardápio escolar dos alunos. Em nove meses foram distribuídos cerca de 3,6 mil kits por mês, sendo 1 mensal e dois quinzenais. Além do repasse do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Município investiu R$60 mil mensais para garantir a qualidade dos mantimentos.

“Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas durante este ano tão atípico, nós, com a equipe determinada e engajada, conseguimos fazer esta ação tão importante para as nossas crianças e suas famílias”, disse o Prefeito Adilson Segura.