Prefeitura destina cerca de R$5 milhões a entidades assistenciais de Votuporanga

Cerca de 20 instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência receberão os recursos; primeira parcela já está disponível

O prefeito Jorge Seba assinou na manhã desta sexta-feira (25/02), no auditório do Parque da Cultura, a destinação de R$ 4.827.213,70 para cerca de 20 entidades assistenciais de Votuporanga que atendem crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, através de termos de colaboração ou fomento. O repasse conta com recursos próprios do município de R$ 2.399.055,60 devido ao aumento de 5% neste ano, atendendo ao pedido das próprias entidades ao prefeito, além da destinação do Estado, Governo Federal e Banco do Brasil. As parcelas serão pagas durante o ano e a primeira já está na conta das entidades.

Também estiveram presentes os secretários municipais de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo; da Educação, Marcelo Batista; e da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; Joaquim Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que representou os demais Conselhos Municipais; Sueli Friósi, representando a Câmara Municipal; Nilton Aparecido Schinke, gerente do Banco do Brasil; e representantes das entidades beneficiadas.

Do total destinado, os valores provenientes são originários de seis recursos, são eles: R$52.762,00 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); R$75 mil do Fundo Social de Solidariedade; R$142.464,00 do Fundo Municipal da Saúde; R$345.600,00 do Banco do Brasil; R$1.353.077,70 da Fundação de Manutenção e Desenvolvimento da Educação (Fundeb); e R$2.858.310,00 do recurso Fundo a Fundo, das esferas Municipal, Estadual e Federal.

O prefeito enalteceu e agradeceu o trabalho realizado pelas instituições que prestam serviço e acolhimento a quem necessita. “Ao destinar esses recursos, o Poder Executivo está fazendo sua parte, mas o primordial, o que vai realmente dar importância ao destino desse repasse, são ações socioassistenciais desenvolvidas por todas essas entidades, que representam a legitimidade de um trabalho social, porque elas são a porta de entrada, o primeiro contato feito a quem busca por uma ajuda, o que faz toda a diferença no acolhimento que vai ser o objetivo da destinação”.

A cerimônia de assinatura dos termos com as entidades foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura e pode ser conferida através do www.facebook.com/prefvotuporanga .