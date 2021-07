Prefeitura de Votuporanga segue com acolhimento de moradores de rua no CSU

Ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade e acolhe pessoas em situação de rua provisoriamente que também foram vacinadas contra a Covid-19

O acolhimento provisório de moradores de rua em duas salas multiuso no CSU (Centro Social Urbano) nesses dias e noites mais frias segue até domingo. A ação teve início na quarta-feira (28/7), quando os termômetros atingiram índices históricos abaixo dos 3ºC. O trabalho é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade e conta com participação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos, Saúde, Obras e de Esportes e Lazer, além de parceria com a sociedade e iniciativa privada por meio de doações.

Nesta sexta-feira (30/7), os 12 moradores que estão no acolhimento também foram vacinados contra a Covid-19 no posto montado pela Secretaria da Saúde no Polo da UAB, que fica ao lado do CSU. Desta forma, essas pessoas também ficam protegidas contra o Coronavírus.

Neste fim de semana, a Secretaria de Direitos Humanos irá manter o trabalho de busca ativa desse público em locais estratégicos. Pessoas que notarem moradores em situação de rua em qualquer lugar da cidade também podem ligar para o telefone de plantão da Secretaria (17) 99751-5908 que fará o acolhimento e encaminhará essas pessoas até o CSU.

“No local, os moradores acolhidos estão sendo alimentados com café da manhã, almoço e jantar, e eles também podem tomar um banho quente. Também disponibilizamos camas e colchões com cobertores, travesseiros e itens de higiene para acolher a todos com dignidade e segurança”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.