Prefeitura de Votuporanga oferece cursos gratuitos de empreendedorismo em parceria com Sebrae-SP

Aulas serão realizadas remotamente de segunda a quinta-feira no período noturno; cada curso oferece 16 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Sebrae-SP, por meio do Programa “Empreenda Rápido”, realizará dois cursos gratuitos entre 30 de agosto e nove de setembro, de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30. Com 16 vagas cada e direcionados a maiores de 18 anos, os cursos ” Aprenda a Realizar Manutenção em Instalações Elétricas” e ” Técnicas de Geração de Energia em Solar Fotovoltaica”, serão ministrados remotamente.

Interessados pelo curso da área elétrica devem realizar inscrição disponível no link https://bit.ly/3iTj3fg e, quem optar pelo curso de energia solar, o link é o https://bit.ly/3m7QpJ3 . As inscrições seguem até a próxima terça-feira (24/08).

Mais informações podem ser obtidas junto ao Sebrae-SP pelo telefone (17) 3405-9460 (opção 4) ou diretamente na unidade, que está localizada na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, nº 5.137 (Residencial Esther).