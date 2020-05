Campanha Show de Prêmios da Santa Casa continua

A campanha Show de Prêmios em prol à Santa Casa de Votuporanga deste ano continua suas vendas normalmente, apenas com uma nova data para o sorteio, que será realizado no segundo semestre.

A ação, que entrega para a região um carro, três motocicletas e uma TV, vai continuar nos próximos meses oferecendo mais chances de você ganhar e contribuir com o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde da cidade!

O sorteio, que seria realizado no dia 9 de maio na Concha Acústica, foi adiado, devido a Pandemia do Coronavírus. “Queremos fazer o sorteio com o público, como sempre realizamos, prevalecendo a transparência de toda a ação e neste formato não será possível no momento”, afirmou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.

Cada cupom custa R$20 e garante que o morador possa concorrer um Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50 polegadas. Os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo cederam os prêmios, possibilitando a campanha.

Vendas

Há convites para comercialização em Votuporanga, Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Meridiano, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil.

Os interessados podem garantir agora mesmo seu cupom. Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17) 99779-9928 – Rosemir (Milão) e nas redes sociais da Santa Casa.