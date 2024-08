Prefeitura de Votuporanga está com matrículas abertas para escolas municipais

As vagas são para quem está fora da rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga começou o período de matrículas das escolas da rede municipal de ensino para o ano de 2025. As inscrições seguem até 19 de setembro.

Podem se matricular crianças, jovens e adultos que se encontram fora da rede pública municipal, seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As crianças com quatro anos completos ou a completar até 31 de março de 2025 devem se matricular para a Pré-escola I. Para a Pré-escola II, podem efetuar a matrícula, crianças de cinco anos completos ou a completar até 31 de março de 2025.

Para crianças que vão ingressar no 1º do Ensino Fundamental, também devem seguir os mesmos critérios: seis anos completos ou a completar até 31 de março de 2025, que não frequentam nenhuma escola da rede pública municipal em 2024.

Assim também vale para o EJA (Educação de Jovens e Adultos), neste caso voltado para pessoas com 15 anos ou mais.

As matrículas podem ser efetivadas na escola municipal mais próxima da sua residência ou na Secretaria Municipal da Educação. Os pais ou responsáveis devem levar os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis; documento pessoal com foto do pai ou responsável.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Educação pelo telefone (17) 3405-9750 , situada na Rua Pernambuco, 4865, Patrimônio Novo.