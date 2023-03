Mundo dos negócios foi tema de aula magna realizada por cursos da Unifev

Profissionais apresentaram suas experiências aos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda da Unifev realizaram na última segunda-feira (20/3) um novo ciclo de palestras sobre o cenário atual do mundo dos negócios, na Quadra Poliesportiva da Cidade Universitária. Profissionais das áreas da comunicação, economia, contabilidade e administração abordaram as suas experiências no mercado de trabalho.

Os palestrantes convidados foram a gestora da Rádio e TV Unifev, Fabíola Fiorentino; o diretor comercial da Pollus Móveis, Eduardo Costa; o sócio-fundador do escritório Eldorado, Marcos Antônio Garcia; e o sócio-fundador da Cajubrasil, Jean Camargo. Também participaram do encontro o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, a coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e a de Publicidade e Propaganda, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, além de alunos das graduações.

“Encontros como esse oportunizam discussões e contribuem na atuação dos nossos alunos na caminhada acadêmica e profissional”, destacou Gastaldon.

De acordo com a coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, a proposta do evento foi falar sobre as atividades profissionais com foco no mercado. “Nossos convidados destacaram suas atuações, a escalada para o sucesso, qual o perfil que o mercado atual exige dos profissionais. A união das áreas em questão atesta que não tem como crescer no mercado sem marketing”.

Essas experiências exitosas estão sendo apresentadas para que os alunos da Instituição façam a diferença no mercado de trabalho, é o que explica o pró-reitor acadêmico. “Queremos que eles recebam toda uma estrutura de estudos, e dessa maneira sintam-se inspirados para desenvolver seus projetos, tornando-se líderes na área dos negócios e da comunicação”, finaliza.

Cada participante doou três litros de leite longa vida, os quais serão destinados para as entidades assistenciais de Votuporanga.

“Estamos sempre em busca de enxergar as necessidades das entidades locais. Levar aos nossos alunos essa realidade é fundamental para que possam experenciar ações que beneficiem o próximo”, enfatizou a coordenadora de Publicidade e Propaganda e responsável pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev.