Especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional será uma das atrações do Congresso, que já destacou Monja Coen e Bráulio Bessa

Depois de mais de dois anos, Votuporanga volta a sediar presencialmente um dos maiores eventos de educação do Estado de São Paulo. Nesta quinta e sexta-feira (28 e 29), cerca de 1,3 mil professores e especialistas se encontrarão no 7º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista.

Entre palestras, oficinas e minicursos, serão dois dias de atividades oferecidas nos espaços da Cidade Universitária da Unifev, das 7h30 às 18h. As palestras terão nomes de destaque: o conferencista nacional e internacional Eduardo Shinyashiki; o professor Renato Casagrande e o jornalista Caco Barcellos.

A participação é restrita apenas a educadores das redes municipais de 65 municípios que passaram por um processo de inscrição, já encerrado. Nos últimos dois anos, o ADE realizou encontros virtuais com os profissionais da área.

“Preparamos uma intensa programação presencial, porque temos muito para conversar e refletir após esse período de distanciamento provocado pela pandemia. Nosso objetivo continua sendo agregar ainda mais valor e conteúdo aos nossos professores, para que juntos possamos avançar na qualidade do ensino da nossa região, que já é destaque em nível nacional”, destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

O Congresso terá abertura oficial para participantes, imprensa e autoridades na quinta-feira (28), às 8 horas, na quadra da Cidade Universitária. Logo após, Eduardo Shinyashiki apresenta a palestra “Gestão das emoções: qualidade na oferta de serviços, aprendizagem e afetividade como aliadas no processo de ensino”. Shinyashiki é consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional, educacional e pessoal e em neurocoaching.

Renato Casagrande, fundador do Instituto Casagrande, também falará ao público sobre as novas práticas pedagógicas para encantar e mobilizar os alunos para a aprendizagem. Professor, conferencista, palestrante e consultor em Educação e Gestão, Casagrande é referência nacional na formação de professores, gestores e na geração de resultados para instituições educacionais (públicas e privadas).

Para encerrar o evento, Caco Barcellos apresentará a palestra “Superando Desafios: o verdadeiro valor da vida”. Um dos repórteres mais famosos da televisão brasileira tem mais de três décadas de atuação no Globo Repórter, Fantástico, Jornal Nacional e no Profissão Repórter, onde ensina e coordena jovens talentos da área.

A programação é composta ainda de minicursos, oficinas, sorteios de brindes, estandes de empresas da área e apresentações culturais. Para saber mais acesse https://www.cienp.net

O 7º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma realização do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense e Unifev – Centro Universitário de Votuporanga.

O apoio é da Itaú Social e expositores/patrocinadores Brasil Cultural, FATD Consultoria, Baobá, CIEE, Pé com Pé, Ciranda Cultural, Netbio, VideoMe, Programa Compasso, Saber, Aprende Brasil, A Fada do Comportamento, Starb, Sênior Editora, Betha, Sefe, Tecnoimagem, Nação Móveis, Edify e Aprender Editora.