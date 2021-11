Prefeitura de Votuporanga entrega casas a três famílias do Ipiranga

Foram entregues três imóveis decorrentes de um processo de regularização de área

O prefeito Jorge Seba realizou o sonho da casa própria para três famílias votuporanguenses. Ontem, Seba recebeu os moradores em seu Gabinete para assinar as escrituras dos três imóveis decorrentes de um processo de regularização de área que estavam em andamento há cerca de cinco anos.“É muito gratificante entregar essas escrituras porque são as primeiras que assino como prefeito e essas famílias do Ipiranga eu acompanhei todo o processo, desde quando era secretário responsável pelo Departamento de Habitação. Então, a sensação é de dever cumprido”, disse o prefeito.

O desfavelamento do Ipiranga foi concluído entre 2014 e 2015, com a construção de 46 casas por meio de parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano).