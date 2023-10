Câmara de Meridiano rejeita contas da Prefeitura Municipal de 2021

A Câmara Municipal de Meridiano realizou na última terça-feira, dia 24 de outubro, sua sexta sessão extraordinária do ano, em que foram analisadas pelos vereadores as contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2021, que foram reprovadas pela maioria dos vereadores com assento na casa.

A votação foi conduzida com rigor e transparência, apresentando o processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, que teve parecer contrário à aprovação das contas.

O parecer da Comissão, foi aprovado por quórum qualificado, ficando rejeitadas as contas de 2021. Dos nove vereadores presentes, sete votaram a favor da reprovação, enquanto dois foram contrários.

O Presidente da Câmara, Rui Dias Barbosa, enfatizou a importância da atuação do legislativo na análise das contas públicas e ressaltou que a decisão foi tomada após minuciosa avaliação das informações. “A reprovação das contas reflete o compromisso da Câmara Municipal com a transparência, responsabilidade e a busca pela gestão pública eficiente em Meridiano, assegurando que os interesses da comunidade sejam devidamente protegidos”.

A rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Meridiano no exercício de 2021 foi oficializada na mesma data, pela publicação do Decreto Legislativo nº. 006/2023, no Diário Oficial do Município.