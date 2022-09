Prefeitura de Votuporanga e Sebrae oferecem curso gratuito de Técnicas de Depilação

Curso é voltado para pessoas acima de 18 anos que pretendem se tornar empresárias no ramo ou microempreendedores individuais (MEI)

O ramo da beleza é uma área que tem crescido muito a cada ano. Pensando nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o programa Empreenda Rápido do Sebrae, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Aprenda Técnicas de Depilação”.

O curso é voltado para pessoas acima de 18 anos que pretendem se tornar empresárias no ramo ou microempreendedores individuais (MEI). Interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.office.com/r/dsDnTpD4E3

As aulas serão ministradas no CEC (Centro de Educação e Cidadania) do bairro Sonho Meu entre os dias 3 e 25 de outubro, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. O CEC fica na Rua Aparecido Felício de Castro, 306.

Segundo dados do Sebrae, a procura por depiladores tem aberto muitas oportunidades de atuação para essas profissionais, que podem trabalhar de forma autônoma, em domicílio ou em seu próprio espaço, ou para terceiros, em salões de beleza e empresas especializadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Sebrae: (17) 3405-9460; ou do CTMO: (17) 3406-1488, ramal 29.