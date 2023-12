Deputado Carlão Pignatari participa da entrega de 53 moradias em Riolândia

Outras 129 casas também foram entregues em Pedranópolis e União Paulista.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (7.dez), da entrega de 53 moradias em Riolândia. Mais cedo, outras 129 casas foram entregues nos municípios de União Paulista e Pedranópolis. Ao todo, foram investidos R$ 25,6 milhões nas obras, incluindo infraestrutura urbana – saneamento, guias e sarjetas, asfalto e iluminação pública. O parlamentar atuou para a construção das casas nas cidades, e parabenizou as famílias atendidas.

“É sempre motivo de muita alegria participar da entrega de moradias para a nossa população, porque é o sonho da casa própria se tornando realidade. Meu compromisso é continuar trabalhando para atrair mais investimentos como esses para as nossas cidades do interior paulista. Agradeço a todos e todas que contribuíram para a concretização desse empreendimento, e parabenizo cada uma das famílias pelo sonho realizado”, disse Carlão Pignatari.

Em Riolândia, foram entregues 53 unidades habitacionais, com investimento de R$ 8,2 milhões. As casas do conjunto habitacional “Laurindo Gomes” têm 43 metros quadrados e contam com piso em toda área interna, laje, azulejos na cozinha e banheiro, área de serviço e sistema de geração de energia solar. A prefeitura deixou áreas verdes e de lazer no local para aproveitamento dos moradores, e toda infraestrutura urbana está garantida.

Outras cidades

Em União Paulista foram entregues 57 unidades habitacionais. O investimento local foi de R$ 7,2 milhões. As casas do conjunto habitacional “Jardim Maria Isabel Padovezi” tem 47 metros quadrados e contam com piso, laje, azulejos na cozinha e banheiro, área de serviço e sistema de geração de energia elétrica. Ao lado das casas, a prefeitura deixou uma área verde para lazer e recreação dos futuros moradores, além de um espaço institucional para projetos futuros.

Já em Pedranópolis, 24 moradias foram construídas no distrito de Santa Izabel do Marinheiro. O conjunto habitacional recebeu o nome de “João Pinto Rodrigues” e o investimento local foi de R$ 3,4 milhões. As casas têm 43 metros quadrados e já vêm pronta para moradia. Outras 48 casas foram levantadas na própria cidade. O conjunto habitacional “Ângelo Marcos Giacomini” recebeu investimento de R$ 6,8 milhões e as moradias contam com 47 metros quadrados.

“Quero dizer às famílias que receberam essas casas para que cuidem com todo o amor e carinho desse patrimônio. Isso é fundamental para que vocês usufruam desse bem e sejam felizes”, disse Carlão Pignatari. “A habitação é uma das principais áreas de atuação do meu mandato, e continuarei trabalhando para promover a construção de novos conjuntos habitacionais em todo o interior”, completou o deputado.

Carlão Pignatari ressaltou ainda a importância do trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo na política habitacional do Estado. Graças a medidas aprovadas pelos parlamentares, São Paulo é o único Estado do Brasil que aplica recursos próprios na construção de casas populares. Atualmente, 1% do arrecadado com o ICMS é aplicado para empreendimentos habitacionais do Estado.