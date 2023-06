Prefeitura de Valentim Gentil ressalta a importância de segurança nas escolas

A Prefeitura tem realizado investimentos na área, dentre eles a contratação de serviços especializados de segurança particular, que atuam dentro das escolas municipais.

O assunto segurança nas escolas tem sido tema recorrente na sociedade, inclusive, com um novo ataque em uma escola estadual de Cambé/PR, na última segunda-feira (19.jun), fato que reforçou a preocupação de pais e responsáveis por alunos, no tocante a integridade dos alunos no interior das instituições de ensino.

Diante do temor das famílias, a Prefeitura de Valentim Gentil/SP, buscando tranquilizar a comunidade escolar, ressalta que tem investido em medidas preventivas para garantir a proteção dos alunos e também dos servidores.

Segundo a Prefeitura, um desses investimentos é a contratação de serviços especializados de segurança particular, que atuam dentro das escolas municipais. Os profissionais estão em constante alerta e prontos para agir em qualquer situação de risco. Além disso, a Polícia Militar realiza patrulhamento ostensivo nas imediações das unidades escolares.

Para o prefeito Adilson Segura (PSDB), é essencial que os pais saibam que seus filhos estão seguros no ambiente escolar: “A segurança e o bem-estar dos nossos alunos são nossa prioridade. Reafirmamos nosso compromisso em trabalhar incansavelmente para evitar que tragédias como essa aconteçam em nossa cidade”.