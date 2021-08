Cidade voltou a fechar escolas e limitou venda de bebida alcoólica depois das 22h

A Prefeitura de Palmeira d’Oeste resolveu voltar a adotar medidas restritivas diante do aumento do número de casos de coronavírus nos últimos dias no município de 9,2 mil habitantes. As novas regras começam a valer a partir da próxima quinta-feira, dia 5.