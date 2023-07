Estão abertas a partir desta sexta-feira, 28/07, as inscrições para um Concurso Público da Prefeitura de Valentim Gentil, organizado pela CMM Assessoria, que tem como objetivo preencher 41 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos: Operador de Máquinas Rodoviárias (1); Agente Comunitário de Saúde – Nível I – ESF Central (12); Agente Comunitário de Saúde – Nível I – ESF CDHU (8); Agente Comunitário de Saúde – Nível I – ESF Jardim dos Ypês (11); Assistente de Informática (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Coordenador de Serviços Municipais, Almoxarifado e Frota (1); Coordenador de Planejamento Estratégico (1); Coordenador Pedagógico Educação Inclusiva (1); Diretor de Escola (1); Gestor de Contratos, Convênios e Parcerias (1); Engenheiro Agrônomo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Operador de Trator Agrícola; Agente de Controle de Vetores; Monitor de Creche; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; Auxiliar de Farmácia; Inspetor de Alunos; Monitor de Educação Especial; Técnico de Enfermagem; Assistente Social; Especialista em Gestão de Saúde; Psicólogo; Professor de Educação Básica I.

Conforme a página Fatos e Destaques (Janete Ribeiro) como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 10 de setembro de 2023. Para alguns cargos também haverá prova prática e prova de títulos.

Quando contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 44 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.898,58 a R$ 5.061,26. Para os cargos que a remuneração é por hora-aula o valor varia de R$ 22,10 a R$ 29,58.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 28 de julho de 2023 até às 23h59 do dia 9 de agosto de 2023, no site da organizadora: