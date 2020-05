Ipiguá/SP registrou nesta terça-feira (26) a segunda morte por coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente era um homem que 80 anos, que possuía comorbidades. Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Ao todo, Ipiguá contabiliza seis casos positivos de Covid-19, incluindo os dois óbitos.