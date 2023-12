Prefeitura de Indiaporã decreta Luto Oficial após acidente aéreo que matou 4 pessoas

A Prefeitura de Indiaporã, na região de Fernandópolis, decretou neste sábado Luto Oficial pela morte de quatro moradores, vítimas de um acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje em Jaboticabal.

O decreto foi assinado pelo prefeito Adérito Camargo Ferreira da Silva.

DECRETO Nº 2.805, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023

Declara Luto Oficial no Município e da outras providências. ADÉRITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, Prefeito do MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o trágico acidente que ocorreu na data de hoje, na cidade de Jaboticabal, envolvendo quatro munícipes que vieram a óbito; CONSIDERANDO que referido acidente causou grande comoção pública, este Poder Público, expressando solidariedade e respeito às vítimas e seus familiares; D E C R E T A:

– Art. 1º Fica declarado luto oficial no MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado do São Paulo, pelo período de 3 (três) dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento dos munícipes EDSON DA SILVA TELES, RENATA GARCIA NOGUEIRA, JOSÉ RICARDO DA SILVA TELES e EDUARDA GARCIA SILVA. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Prefeito Djalma Castanheira”, 23 de dezembro de 2023

Adérito Camargo Ferreira da Silva – prefeito municipal