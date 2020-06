De acordo com a secretaria municipal de Saúde, a vítima é um idoso com mais de 60 anos que estava internado na Santa Casa de Votuporanga/SP e tinha comorbidades.

Com a confirmação do sétimo óbito, Gastão Vidigal, que tem menos de 5 mil moradores, empatou no número de mortes com Votuporanga.

FONTE: Informações | g1.globo.com