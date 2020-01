Prefeitura começa entregar carnês de IPTU nesta segunda-feira

A Prefeitura de Votuporanga começa a distribuição de cerca de 51 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nesta segunda-feira (20/01), por meio dos Correios. A previsão é que até o dia 7 de fevereiro todos os carnês tenham sido entregues.

As pessoas que não receberem até o dia 7 de fevereiro deverão solicitar a segunda via pelo site da prefeitura ( http://www.votuporanga.sp. gov.br/ ) no link “CIDADÃO” – “cidadão online”),ou retirá-los na Prefeitura, por meio da Central de Atendimento. Para facilitar o procedimento, a Prefeitura solicita que seja apresentado também o carnê do ano passado.