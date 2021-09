Defesa Civil alerta para calor intenso e umidade do ar baixa na região

Depois de mais uma semana com calor intenso na região noroeste do estado de São Paulo, com temperatura chegando aos 39º graus, a Defesa Civil do município de Fernandópolis faz um alerta preocupante para uma onda intensa de calor neste início de semana, com temperatura podendo chegar aos 41º na terça-feira, 21.

Outro fator preocupante apontado pelos institutos meteorológicos é com relação à umidade relativa do ar, que deve variar nesta terça-feira, entre 18% e 31%, índices semelhantes ao deserto do Saara, que costuma registrar umidade na faixa de 10% a 20%. Esses fatores redobram o alerta da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes de Brigada de usinas da região para os incêndios, principalmente na área rural.

Os indicativos apontam uma leve melhora nesse quadro de temperaturas a partir da quarta-feira, 22, porém com umidade ainda muito baixa e temperatura oscilando na faixa dos 35º graus. “Nossa equipe está de prontidão 24 horas por dia, trabalhando sempre para auxiliar os bombeiros e a população no combate as chamas”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Fernandópolis, Edmar de Oliveira.

O QUE CORRE COM O CORPO HUMANO EM DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA

O corpo humano precisa manter uma temperatura estável, que deve ficar por volta de 35,5 a 37,5°C medidos nas axilas. Quando atingimos temperaturas acima de 38 a 40ºC ocorre, inclusive, risco significativo de morte devido à hipertermia – esse é o nome que os médicos dão para temperaturas corporais elevadas.

Quando o calor chega com os termômetros acima de 30ºC, nosso organismo tem dificuldade em manter a faixa de temperatura saudável. Então, usa mecanismos para se resfriar, como o suor. Com isso, ele libera muito mais água do que o normal e, consequente, a desidratação ocorre com mais facilidade.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA HIDRATAÇÃO EM DIAS QUENTES

Nosso organismo é composto por cerca de 70% de água. Ela está dentro de todas as nossas células, no sangue, no cérebro, entre as articulações. Nosso organismo usa a água para funções como:

auxiliar nas reações químicas que produzem energia para as células;

lubrificar nossa boca, a garganta e todas as demais partes do sistema respiratório;

produzir saliva e secreções para ajudar na condução e digestão dos alimentos;

manter a temperatura do nosso corpo estável;

permitir a circulação adequada do sangue.