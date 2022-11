Prefeitura abrirá licitação para iluminação complementar da Arena Plínio Marin

Lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol

Após finalizado o período eleitoral, a Prefeitura de Votuporanga segue com a programação para execução da obra de iluminação complementar da Arena Plínio Marin, que deixará o estádio apto a receber jogos também no período noturno. A previsão é de que a licitação para contratação da empresa que executará a obra seja aberta entre esta sexta e segunda-feira.

O projeto elétrico luminotécnico e o projeto estrutural estão prontos. Com a obra, o lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED utilizando-se de uma nova estrutura metálica para suporte das mesmas. O nível iluminação será de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol.

O recurso de R$ 880 mil que será investido na obra foi aprovado por unanimidade pelos vereadores durante sessão ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira. (16/11). A Lei 6.917, de 17 de novembro de 2022, de abertura de crédito foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira.

“É mais uma etapa que vencemos para fazer da nossa Arena um estádio completo, que possa sediar grandes competições não só durante o dia, mas também no período noturno”, disse o prefeito Jorge Seba.