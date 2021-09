Prefeito recebe atletas do futsal sub-14 e incentiva prática esportiva para formação de jovens

Equipe ficou em terceiro lugar na primeira Competição Interestadual promovida em Assis

O prefeito Jorge Seba recebeu, nesta sexta-feira (10/9), atletas da categoria sub-14 da escolinha de futsal da Prefeitura. Eles estavam acompanhados do secretário de Esportes e Lazer, Fabiano Gimenez; do técnico Sidney Santana, o Pigmeu, e dos auxiliares técnicos Sebastião Márcio da Silva (Tião) e Márcio Moreira Barbosa (Marcinho).

Durante a visita ao Gabinete, os atletas apresentaram o troféu de terceiro lugar conquistado na primeira Competição Interestadual promovida no município de Assis, nos dias 28 e 29 de agosto. O título foi conquistado de maneira honrosa, com equipe formada somente por atletas da casa.

O prefeito parabenizou toda a equipe e falou da importância do esportiva na formação de jovens e adolescentes. “Em nome do Isac, que é o capitão da equipe, parabenizo o empenho de todos. Penso que a Administração Pública tem que agir em favor do esporte para interagir com a educação dos jovens do nosso município.”

A equipe é composta pelos atletas: Nelson Leão Pereira Filho, Gabriel Munhões de Lima, Lucas Kauã Jesus dos Santos, Isac Riquelme Garcia Lima, Kauã Henrique da Silva, Guilherme dos Santos Borges, Kaique Rodrigo Moraes Santos, Gustavo Garcia Flores, Guilherme Malvas de Araújo e Pedro Henrique da Silva de Souza.