Prefeito Jorge Seba indica líder e vice-líder na Câmara Municipal de Votuporanga

O prefeito Jorge Seba tem nova liderança na Câmara Municipal de Votuporanga.

Após a indicação do vereador Thiago Gualberto (PSD) ao posto de líder de governo no último mês de julho – substituindo a colega vereadora Sueli Friósi Lopes (que renunciou o cargo por problemas particulares), o prefeito agora também oficializou o seu vice-líder. Trata-se do vereador Nilton Santiago (MDB) que passa a exercer a função ao lado do colega Gualberto na liderança de governo no âmbito do Legislativo votuporanguense.

Os líderes de governo são os porta-vozes do Executivo na discussão e defesa de projetos de interesse público.

Gualberto e Santiago também fazem a ponte entre as demandas apresentadas pelos demais vereadores junto às secretarias de governo, órgãos e departamentos do município. “Sinto-me honrado pelo convite feito pelo prefeito Jorge Seba e, junto ao vereador Thiago Gualberto estamos desempenhando a função de líderes de governo na Câmara Municipal”, destacou Santigo.

LEGENDA: Os vereadores Thiago Gualberto e Nilton Santiago – líder e vice-líder de governo na Câmara Municipal