Prefeito Jorge Seba entrega carro zero km e novos computadores ao “Lar Celina”

Em mais um gesto de apoio às entidades assistenciais, o Prefeito Jorge Seba entregou hoje um carro zero quilômetro ao “Lar Beneficente Celina”. A entidade, que tem desempenhado um papel vital no fornecimento de auxílio a centenas de famílias na região norte, recebeu esse veículo como um recurso muito importante para ampliar seu trabalho social com centenas de crianças carentes da região.

O carro recém-adquirido irá auxiliar no fornecimento de suporte essencial às famílias carentes que tanto necessitam, permitindo que o Lar Beneficente Celina atenda às demandas da entidade.

O Prefeito Jorge Seba expressou sua gratidão ao General Peternelli, cuja emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) tornou possível a aquisição do veículo e também viabilizou a obtenção de diversos equipamentos de informática. “Hoje é um dia que enche meu coração de alegria e esperança. Com grande satisfação, entregamos este carro zero quilômetro ao ‘Lar Beneficente Celina – Votuporanga’. Reconhecemos a importância vital desta instituição que estende a mão a centenas de famílias na região norte. Este veículo não é apenas um meio de transporte, mas sim um símbolo do nosso compromisso em proporcionar suporte essencial às famílias carentes que tanto necessitam.”

Marcos Moreno destacou que além do veículo, a entidade também receberá equipamentos de informática para o desenvolvimento educacional das crianças atendidas pela instituição.

O Prefeito parabenizou toda a diretoria do Lar Celina por seu compromisso em fazer a diferença nas vidas das pessoas. Além disso, ele expressou seu apreço ao Sargento Marcos Moreno, representante do deputado, por seu envolvimento na iniciativa e sua dedicação à comunidade.

“Deixo uma mensagem clara para todas as famílias e entidades assistenciais de Votuporanga: estamos aqui por vocês. Continuaremos empenhados em melhorar as condições de vida e prestar suporte à nossa população. Podem contar comigo, sempre.”, afirmou o Prefeito Jorge Seba, reafirmando seu compromisso em fornecer assistência e apoio às entidades locais e às famílias da nossa cidade.