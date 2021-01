Durante a primeira reunião, Jorge Seba determinou a cada secretário um plano de metas e ações concretas para os primeiros 100 dias de governo:

O prefeito Jorge Seba iniciou o primeiro dia útil à frente da Prefeitura de Votuporanga reunido com os secretários, secretárias e dirigentes de autarquias, no auditório do Centro de Cultura e Turismo. Durante o ato, Seba, que estava acompanhado de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba, e do vice-prefeito, Valter Benedito Pereira, assinou os decretos de nomeação da equipe de governo e conduziu a primeira reunião oficial com os gestores para traçar um plano de metas e ações concretas para os primeiros 100 dias de governo.