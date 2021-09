PREFEITO ADILSON SEGURA ASSINA CONVÊNIO PARA INÍCIO DA ATIVIDADE DELEGADA EM VALENTIM GENTIL

Após anos buscando a implantação da atividade delegada em Valentim Gentil, o Prefeito Adilson Segura assinou na manhã desta sexta-feira (03/09), o convênio com o Governo do Estado para início do programa que vai garantir mais segurança a população.

A reunião com o Deputado Estadual Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa foi realizada em Fernandópolis, no Batalhão da Polícia Militar. Também estiveram presentes os vereadores Fabiano Pinheiro, Edmar Baianinho, Juninho e Evandro Nascimento.

Recentemente, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº31/2021, de autoria do Poder Executivo que criou a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada a ser paga aos Militares do Estado que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de Convênio a ser celebrado com o Município.

Após a assinatura, os documentos são enviados para a Secretaria Estadual de Segurança Pública para publicação no Diário Oficial. O prazo é de 15 a 30 dias.