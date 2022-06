Entrega superou as expectativas da Receita Federal na região de Rio Preto e no Brasil

A Receita Federal recebeu 36.322.912 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-calendário 2021 até o fim do prazo, no último dia 31. A expectativa do órgão de receber 34,1 milhões de declarações foi superada.