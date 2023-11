No último sábado à noite, durante a Festa do Peão de Bálsamo, um atleta profissional de Peão de Rodeio foi preso por Policiais Militares do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

A ação ocorreu enquanto um Policial Militar, que estava de folga prestigiando o evento, identificou o atleta como sendo procurado pela justiça.