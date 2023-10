NOTÍCIA URGENTE: criança de dois anos fica ferida em capotamento de veículo na vicinal de Parisi

Um acidente registrado pela Polícia Militar de Votuporanga na tarde desta sexta-feira, mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista de um veículo perdeu o controle da direção, vindo a capotar provocando ferimentos no condutor de 29 anos de idade e em seu filho, de dois anos de idade, que estava na cadeirinha

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br junto as equipes de resgate, o pai teve ferimentos leves, mas a criança sofreu um trauma e necessitou ser atendida com urgência e socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga com ferimentos, mas sem risco de morte.

www.votunews.com.br