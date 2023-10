Eclipse solar será visível no Brasil neste sábado

Um eclipse solar poderá ser visto no céu do Brasil na tarde de sábado (14.out.2023). O Observatório Nacional, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, informou que vai transmitir o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

A estimativa é de que a visualização do eclipse no país comece às 15 horas (no horário de Brasília) e termine junto ao pôr do sol. No entanto, só os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Rio Grande do Norte e Pernambuco deverão ver a faixa de anularidade –quando a Lua “cobre” o Sol. O restante do país terá uma visualização parcial do fenômeno.

Leia a diferença entre os eclipses, conforme o Observatório Nacional:

eclipse anular do Sol: ocorre quando a Lua “se alinha entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar, mas deixando apenas um ‘anel de fogo’ brilhante ao redor da borda”;

eclipse total do Sol: ocorre quando a Lua “cobre completamente o disco solar, deixando apenas a coroa solar visível”.

Conforme o instituto, a principal diferença entre os fenômenos é que, no eclipse anular, a Lua “está mais distante da Terra e seu diâmetro aparente não fica exatamente igual ao diâmetro aparente do Sol.”

Conforme explica Josina Oliveira do Nascimento, chefe da divisão do Observatório, “a sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra”.

“Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra, onde a luz solar é parcialmente bloqueada e o eclipse é visto como parcial”, completa.

Além do Brasil, a anularidade será visível nos Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia. Do Alasca à Argentina, só será possível ver o eclipse parcialmente.

CUIDADOS AO OBSERVAR UM ECLIPSE

Conforme o Observatório Nacional, não é recomendável olhar diretamente para o Sol mesmo durante poucos segundos e com óculos escuros. A exposição solar contra a retina pode danificar a saúde ocular e levar à cegueira.

A utilização de instrumento óptico (binóculo ou telescópio) só é aconselhável quando preparadas por profissionais, uma vez que é necessário a utilização de filtros corretos para observação solar nos aparelhos.

Para visualizar o eclipse com segurança, é recomendável que se utilize telescópio com filtro adequado, óculos para observação de eclipses ou máscaras com vidros de soldador número 14 ou superior.