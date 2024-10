Motorista atropela e mata suspeito de assalto

Uma motorista atropelou e matou um dos suspeitos de assaltá-la na noite de quinta-feira (10), na Rua Biobedas, bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Imagens de vídeo capturaram o momento exato em que a condutora, de 37 anos, atingiu o suspeito de 20 anos, resultando em sua morte, e posteriormente colidiu com uma residência. Com informações do UOL.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava levando uma colega de trabalho para casa quando foi surpreendida por dois criminosos em motocicletas, que anunciaram o assalto. Um dos assaltantes abordou sua amiga, enquanto o outro se dirigiu à condutora, ambos armados. Durante a ação, a motorista teve o celular roubado, enquanto a amiga teve a aliança levada.

Após o roubo, o suspeito que a assaltou montou na moto novamente, ainda apontando a arma em sua direção. Nesse momento, a motorista decidiu acelerar o veículo, atropelando o homem a poucos metros do local do crime. Após o atropelamento, o carro colidiu contra uma casa. O corpo do suspeito ficou preso embaixo do carro, e os bombeiros utilizaram um macaco hidráulico para retirar o veículo e liberar o corpo. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e constatou o óbito.