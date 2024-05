NOTÍCIA URGENTE: jovem morre em acidente com bicicleta elétrica em avenida

Ana Laura Ribeiro estava indo para o trabalho quando o acidente aconteceu

Nesta quinta-feira, dia 23 de maio, por volta dás 8h, uma jovem de 18 anos morreu em acidente na Avenida Conselheiro Antônio Prado, esquina com a Rua Oito, no Centro de Santa Fé do Sul (SP).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), Ana Laura Silva de Carvalho Ribeiro estava indo para a Prefeitura, onde trabalha no departamento de recursos humanos, quando ao cruzar a avenida com a bicicleta elétrica, foi atingida por uma motocicleta que seguia pela via sentido a Três Fronteiras (SP).

Ana Laura caiu e ainda foi atingida por outra motocicleta que vinha logo atrás. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com sangramento na cabeça e levada para a Santa Casa, onde foi confirmado o óbito.

A motociclista que bateu na jovem sofreu escoriações pelo corpo e foi levada pelo SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A outra motocicleta envolvida no acidente que passou por cima da adolescente fugiu do local do acidente e está sendo procurada pela Polícia.

Nota de Pesar

A Prefeitura de Santa Fé do Sul divulgou em suas redes sociais uma nota de pesar lamentando a morte da jovem no acidente na manhã desta quinta-feira, dia 23 de maio. 017