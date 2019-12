Policial Militar de folga desconfia de quarteto e dupla acaba presa por furto em Votuporanga

Sargento que trabalha na capital paulista, trafegava pela Avenida Catarina Martins Lopes, quando desconfiou da atitude dos indivíduos, solicitando apoio da corporação; S.F.N., e D.F.L., foram presos com baterias furtadas de um contêiner de uma operadora de telefonia.

Neste sábado (28), policiais militares de Rádio Patrulha realizavam patrulhamento por Votuporanga/SP, quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) informando de que um sargento da PM que trabalha na capital e, estava de folga, solicitava apoio na detenção de dois indivíduos pela prática de furto.

Ao contatar o sargento, foram informados de que ele trafegava pela Avenida Catarina Martins Lopes, no bairro Jardim Bom Clima, quando avistou um veículo Fiat/Strada e um veículo VW/Gol, cujo os ocupantes, no total de quatro conversavam pelo lado de fora, de maneira suspeita.

No entanto, quando se aproximava, os ocupantes do VW/Gol utilizaram o veículo para se evadirem em alta velocidade. Contudo, o Fiat/Strada dirigido por D.F.L., tentou se evadir também, mas acabou acompanhado e abordado, com apoio de demais equipes da PM; em busca pelo veículo, foram encontrados: nove baterias estacionarias, um aparelho de ar condicionado residencial e ferramentas diversas.

Em seguida, S.F.N., foi localizado em uma residência e, no interior do porta malas do veículo VW/Gol foram encontradas mais duas baterias estacionárias.

Após breve entrevista, foi feito contato com um representante de uma operadora de telefonia, que compareceu na torre, às margens de uma rodovia e confirmou o arrombamento do contêiner e subtração de 8 baterias estacionárias, que foram reconhecidas na Central de Flagrantes.

Diante do exposto, a dupla acabou presa por furto qualificado, ouvidos pela autoridade policial e recolhidos a carceragem onde permanecem à disposição da Justiça.