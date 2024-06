Motorista vítima de sequestro-relâmpago e roubo de caminhão em Olímpia

Um caso chocante de roubo e sequestro deixou a comunidade em alerta na região noroeste do estado de São Paulo. Na noite de sexta-feira (7), um motorista de 28 anos procurou o Plantão Policial de Barretos para relatar sua terrível experiência.

O incidente começou por volta das 9h40 da manhã, quando o motorista transitava pela rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no trecho em obras para o novo acesso a Olímpia, após entregar uma pá carregadeira em São José do Rio Preto. Ele dirigia um caminhão Mercedes Benz/Atego 1419, com placas de Uberlândia-MG.

Ao ser abordado por criminosos em um Volkswagen Bora prata, que alertaram sobre um suposto problema nas rodas do caminhão, o motorista parou para verificar. Nesse momento, ele foi confrontado por três indivíduos em um Renault, que, ameaçando estar armados, obrigaram-no a entrar no carro com um capuz e o levaram para um local desconhecido.

Durante as aproximadamente seis horas de sequestro, o motorista foi mantido sob vigilância enquanto os criminosos organizavam o transporte do caminhão roubado. Posteriormente, ele foi abandonado em um matagal próximo à entrada de Barretos. Além do caminhão, os assaltantes também levaram seu celular.

Segundo o relato da vítima, os criminosos aparentavam ter sotaque paraguaio, mencionando frequentemente a cidade de Foz do Iguaçu-PR. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Olímpia, e o caminhão, que pertence a uma empresa e é assegurado, ainda não foi recuperado.

Esse caso alarmante ressalta a necessidade de maior segurança nas rodovias, especialmente em áreas de obras, que podem ser pontos vulneráveis para motoristas diante de quadrilhas especializadas em roubos de cargas.

As autoridades alertam os motoristas a redobrarem a atenção em situações suspeitas e reforçam a importância de medidas de prevenção e vigilância para combater esses crimes audaciosos.