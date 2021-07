Detento morre após passar mal em cela do CPP de Rio Preto

O detento chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, mas não resistiu e morre

Um detento de 35 anos morreu após passar mal no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto. Ele passou por atendimento médico no pronto socorro do Centro, mas foi transferido para o Hospital de Base. A morte foi constatada pela equipe médica do HB na noite de quarta-feira, 21.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, agentes penitenciários informaram à polícia que foram chamados por um reeducando, que estava na mesma cela que a vítima, o qual informou que o detento estava passando mal. Ele foi encaminhado ao setor de saúde do CPP, mas, devido a gravidade do caso, foi transferido para o HB. No hospital, a vítima já chegou em parada cardiorrespiratória, recebeu atendimento médico, mas não resistiu. O óbito foi constatado pela equipe médica por volta das 18h50 de quarta.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou as informações da ocorrência registrada e afirmou que os familiares, autoridades policiais e judiciárias foram comunicadas sobre a morte do detento. “Foi instaurada Apuração Preliminar interna para apurar o fato”, finaliza a nota.

Luna Kfouri – diarioweb.com.br