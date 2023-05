Policial civil mata militar durante discussão por cachorros

Um policial civil matou um policial militar com um tiro durante uma discussão por cachorros, em São José dos Campos, na quinta-feira (18). Este é o terceiro caso envolvendo confronto e morte entre agentes de segurança somente nesta semana, o segundo no interior paulista.

A vítima, identificado como Roberto Carlos Pereira, de 49 anos, era 2º sargento da cavalaria da PM e enfermeiro veterinário. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Nas imagens é possível ver o começo da discussão entre os dois, no meio da rua. Um outro homem é visto na cena, tentando separar a briga. Na sequência, o policial civil, que atua como investigador, dispara o tiro que atingiu Roberto. O PM foi levado ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com a família da vítima, a briga teve início porque cachorros estavam sem coleira e soltos na rua, e teriam incomodado o atirador. Segundo vizinhos, os animais são conhecidos e um deles até possui página nas redes sociais, chamado de “Perninha Vigilante”.

Segundo a companheira da vítima, Roberto era um “homem tranquilo, bom pai e bom policial”. A Secretaria de Segurança Pública do estado lamentou a morte e afirmou que “ambos desconheciam a condição de policial do outro”. O caso, ainda de acordo com o órgão, foi apresentado na corregedoria do município, onde o caso foi registrado e será investigado.SBT News